واشنطن تتابع أزمة اختطاف زوجين أمريكيين في هايتي

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت إن الحكومة على علم بتقارير عن اختفاء مواطنين اثنين في هايتي، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام بأن زوجين من فلوريدا اختطفا.

وذكر التماس على الإنترنت نشرته امرأة تقول إنها من أقارب الزوجين أن أبيجيل توسان وجان ديكنز توسان، وكلاهما يبلغ من العمر 33 عاما، اختطفا بالقرب من العاصمة بورت او برنس وهما محتجزان منذ أيام.

وأوضحت المرأة أنهما كانا في رحلة من أجل زيارة عائلية وحضور مهرجان عندما اختطفا بينما كانا على متن حافلة، بحسب شبكة سي.إن.إن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "نحن على علم بتقارير عن فقد مواطنين أمريكيين اثنين في هايتي. عندما يكون مواطن أمريكي مفقودا، نعمل عن كثب مع السلطات المحلية أثناء قيامها بجهود البحث".

وازدادت عصابات هايتي قوة منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مواز في عام 2021، وتعتبر مناطق كثيرة من العاصمة ومعظم الريف خارج القانون.