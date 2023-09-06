"بلومبيرغ": روسيا تحذر من نشر قنابل نووية أمريكية في بريطانيا
حذرت روسيا، أمس الثلاثاء، من أنها ستتعامل مع أي تحرك أمريكي لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة، للمرة الأولى منذ 15 عامًا، باعتباره "تصعيدًا سيؤدي إلى تقويض الجهود الهادفة إلى إزالة جميع الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا"، بحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا.
وقالت وكالة "بلومبيرغ"، إن هذا التحذير جاء بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى خطط أمريكية لنشر قنابل نووية على الأراضي البريطانية، لافتة إلى ما ذكرته صحيفة "الغارديان" بأن تخصيص القوات الجوية الأمريكية مبلغ 50 مليون دولار لتمويل الإسكان العسكري في قاعدة "لاكنهيث" الجوية، الواقعة على بعد 100 كيلومتر شمال لندن، يُشير إلى نية أمريكية لزيادة عدد أفرادها في القاعدة للتعامل مع أسلحة نووية.
وأثارت هذه الأخبار، غضب الجماعات المناهضة للأسلحة النووية في إنجلترا "CND"، والتي عبرت عن قلقها من عودة الأسلحة النووية إلى قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني، بعد أن تم التخلص منها في العام 2008 إثر احتجاجات مستمرة.
وبحسب "بلومبيرغ"، تم تخزين "110" قنابل ذرية أمريكية في قاعدة "لاكنهيث"، التي يتم تشغيلها من قبل القوات الأمريكية في الفترة ما قبل العام 2008.
كما يتم تخزين حوالي 150 قنبلة نووية أمريكية من طراز "B-61" حاليًا في أربع دول أوروبية، هي بلجيكا، ألمانيا، هولندا وإيطاليا، بالإضافة إلى تركيا.
المصدر: وكالة "بلومبيرغ"