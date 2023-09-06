"بلومبيرغ": روسيا تحذر من نشر قنابل نووية أمريكية في بريطانيا

حذرت روسيا، أمس الثلاثاء، من أنها ستتعامل مع أي تحرك أمريكي لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة، للمرة الأولى منذ 15 عامًا، باعتباره "تصعيدًا سيؤدي إلى تقويض الجهود الهادفة إلى إزالة جميع الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا"، بحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا.

وقالت وكالة "بلومبيرغ"، إن هذا التحذير جاء بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى خطط أمريكية لنشر قنابل نووية على الأراضي البريطانية، لافتة إلى ما ذكرته صحيفة "الغارديان" بأن تخصيص القوات الجوية الأمريكية مبلغ 50 مليون دولار لتمويل الإسكان العسكري في قاعدة "لاكنهيث" الجوية، الواقعة على بعد 100 كيلومتر شمال لندن، يُشير إلى نية أمريكية لزيادة عدد أفرادها في القاعدة للتعامل مع أسلحة نووية.