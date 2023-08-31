وسط التلويح بالإضراب.. فشل مفاوضات المعلمين مع وزارة المالية الإسرائيلية
أعلن وزير التربية والتعليم الإسرائيلي "يوآف كيش" الخميس، فشل المفاوضات التي جرت الليلة الماضية بين وزارة المالية ومنظمة المعلمين (الثانوي) بهدف الاتفاق على الأجور.
وقال "كيش" إن "المفاوضات انتهت دون اتفاق، لكنه أعلن عن نية للقاء رئيس منظمة المعلمين "ران إيرز" في وقت لاحق من اليوم الخميس، في محاولة لمنع الإضراب في المدارس الثانوية، مع بدء افتتاح السنة الدراسية.
بدوره، أبدى "إيرز" استعداده للقاء وزير التربية والتعليم، غير أنه استبعد التوصل لاتفاق مع وزارة المالية، مشيرًا إلى أن تعليمات ستصدر للمعلمين بخصوص الإضراب بعد لقاء الوزير.
وأوضح "إيرز" أن "وزير التربية والتعليم بذل جهودًا كبيرة، لكن المفتاح بِيد وزارة المالية، وهي من تعرقل التوصل إلى حل".
وكشف الإذاعة العامة الإسرائيلية تفاصيل المفاوضات الأخيرة، مشيرة إلى أن الخلافات بين منظمة المعلمين ووزارة المالية كبيرة، خاصة في ما يتعلق بزيادة أجور المعلمين، إذ اقترحت "المالية" زيادة قدرها 1100 شيكل على راتب كل معلم، بينما تطالب منظمة المعلمين بزيادة 3000 شيكل، قبل أن تؤكد إمكانية التوصل إلى حل متوسط والقبول بمبلغ 2000 شيكل.
ويسعى وزير التربية والتعليم الإسرائيلي لاحتواء أزمة المعلمين، ومنع تنفيذ تهديداتهم بالإضراب عن التعليم في المدارس الثانوية، فيما يتزامن تهديد المعلمين بالإضراب، مع افتتاح العام الدراسي الجديد والذي يصادف يوم غد/ الأول من سبتمبر.