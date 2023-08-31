وسط التلويح بالإضراب.. فشل مفاوضات المعلمين مع وزارة المالية الإسرائيلية

أعلن وزير التربية والتعليم الإسرائيلي "يوآف كيش" الخميس، فشل المفاوضات التي جرت الليلة الماضية بين وزارة المالية ومنظمة المعلمين (الثانوي) بهدف الاتفاق على الأجور.

وقال "كيش" إن "المفاوضات انتهت دون اتفاق، لكنه أعلن عن نية للقاء رئيس منظمة المعلمين "ران إيرز" في وقت لاحق من اليوم الخميس، في محاولة لمنع الإضراب في المدارس الثانوية، مع بدء افتتاح السنة الدراسية.

بدوره، أبدى "إيرز" استعداده للقاء وزير التربية والتعليم، غير أنه استبعد التوصل لاتفاق مع وزارة المالية، مشيرًا إلى أن تعليمات ستصدر للمعلمين بخصوص الإضراب بعد لقاء الوزير.

وأوضح "إيرز" أن "وزير التربية والتعليم بذل جهودًا كبيرة، لكن المفتاح بِيد وزارة المالية، وهي من تعرقل التوصل إلى حل".