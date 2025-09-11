واحد فقط اختار البقاء.. ترامب يتراجع عن ترحيل عمال كوريا الجنوبية

قال مسؤولون من كوريا الجنوبية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض السماح لمئات العمال الكوريين الجنوبيين، الذين تم اعتقالهم خلال مداهمة لجهات إنفاذ قوانين الهجرة، بالبقاء في الولايات المتحدة لتدريب العمال الأمريكيين، لكن واحدًا فقط اختار البقاء.

أدى عرض ترامب إلى تأخير موعد مغادرة رحلة طيران عارض لإعادة العمال إلى ديارهم ليوم واحد، ومن المقرر الآن أن تغادر الطائرة الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وقد قبضت السلطات الأمريكية على حوالي 300 كوري جنوبي الأسبوع الماضي، إلى جانب 175 آخرين، في موقع مشروع بقيمة 4.3 مليار دولار لشركة هيونداي موتور وإل.جي إنرجي سوليوشن لتصنيع بطاريات للسيارات الكهربائية في ولاية جورجيا.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن إجراءات المغادرة توقفت مؤقتًا حتى يرد المسؤولون على اقتراح ترامب.

وذكر مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن ترامب طلب من المسؤولين الأمريكيين "تشجيع" هؤلاء العمال على البقاء في البلاد، مضيفًا أن ترامب اقترح عليهم البقاء لمواصلة تدريب أو تعليم الأمريكيين.

وأضاف المسؤول أن وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون، الذي كان في واشنطن لمناقشة المسألة مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، رد باقتراح عودة مواطنيه إلى بلدهم للتعافي ثم الذهاب إلى الولايات المتحدة إذا رغبوا في ذلك.

ولم يستجب البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية أو وزارة الأمن الداخلي لطلبات التعليق.