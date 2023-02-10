إنقاذ طفل عمره عامان بعد 79 ساعة من الزلزال في تركيا

انتشل عمال الإنقاذ طفلا يبلغ من العمر عامين من تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة أنطاكية جنوبي تركيا، اليوم الخميس، بعد 79 ساعة من زلزال هائل ضرب المنطقة هذا الأسبوع، وأودى بحياة أكثر من 19 ألف شخص في تركيا وسوريا.

وأظهرت لقطات من مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية عمال إنقاذ وهم ينظرون عبر فجوة ضيقة وسط حطام أحد المباني في أنطاكية ويسحبون الطفل وهو يبكي.