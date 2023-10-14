أعضاء في مجلس النواب الأمريكي يحثون شركات طيران على استئناف الرحلات إلى إسرائيل

حث أكثر من 30 من أعضاء مجلس النواب الأمريكي الجمعة، الرؤساء التنفيذيين لشركة أمريكان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز على استئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل "في أسرع وقت ممكن".

وأوقفت شركات الطيران الأمريكية الثلاث رحلاتها إلى إسرائيل بسبب مخاوف أمنية.

وحثت الرسالة الموجهة إلى الرؤساء التنفيذيين الجمعة، بقيادة النائبة الديمقراطية ديبي واسرمان شولتز، شركات الطيران على "إعطاء الأولوية لاستئناف عمليات الطيران" إلى تل أبيب وقالت إن أعضاء مجلس النواب "على استعداد لمساعدتكم بأي طريقة ضرورية لتحقيق الأمر".

ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى" تعلق شركات طيران عالمية، رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر.

ومن بين خطوط الطيران التي علقت رحلاتها باتجاه إسرائيل الخطوط البريطانية والتركية وغالبية شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي وجميع شركات الطيران الأمريكية والكندية.

كما علقت الخطوط الجوية الأمريكية، ودلتا إيرلاينز، وشركة ويز إيررحلاتها ، وكذلك لوفتهانزا الألمانية، والخطوط الجوية الفرنسية، وإيزي جت، ورايان إير، وإير إنديا، والخطوط الجوية النمساوية.