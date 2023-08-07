تقرير: المخدرات والموسيقى لمعالجة الأمراض النفسية بالجيش الإسرائيلي

يعاني واحد من كل خمسة جنود إسرائيليين من اضطراب ما بعد الصدمة، وقد ظهرت الحاجة الطارئة إلى إجراءات إصلاحية جديدة بخصوص علاج هؤلاء الجنود، عندما توفي جندي سابق بعدما أضرم النار بنفسه، في صرخة يائسة لطلب المساعدة، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.

وحسب تقرير للصحيفة، فإن إسرائيل تصرف ملايين الجنيهات الاسترلينية على نظام يهدف لدعم حياة الآلاف من الجنود الذين يعانون من مكابدتهم سبل الحياة بعد خدمتهم العسكرية.

فالمصابون بهذا النوع من المرض النفسي إما أنهم كانوا قريبين من الموت أو أنهم فقدوا أصدقاء خلال المعارك. بعض منهم لجأ إلى تمثيل دور الميت لينجو بحياته بينما آخرون قالوا إنهم يشعرون بالذنب الكبير لأنهم لم يكونوا قادرين على إنقاذ من حولهم.