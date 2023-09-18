بايدن يصدر عفوا عن خمسة إيرانيين في إطار صفقة التبادل
أعلن مسؤول أمريكي كبير، بأن الرئيس جو بادين أصدر اليوم الإثنين، عفوًا عن خمسة إيرانيين مدانين ينتظرون محاكمتهم لجرائم غير عنيفة، وذلك ضمن عملية تبادل السجناء مع طهران.
وأوضح المسؤول، أن بايدن سيفرض في الوقت نفسه عقوبات جديدة على وزارة الاستخبارات الإيرانية وعلى الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
في غضون ذلك، وصل إيرانيان من أصل خمسة أفرجت عنهم الولايات المتحدة إلى الدوحة تمهيدًا لعودتهما إلى إيران، على ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، الإثنين.
وذكرت وكالة تسنيم أن "معتقلين إيرانيين هما مهرداد معين أنصاري ورضا سرهنك بور، تم إطلاق سراحهما في عملية تبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين ويعتزمان التوجه إلى إيران، وصلا إلى الدوحة"، مشيرة إلى إطلاق سراح السجناء الثلاثة الآخرين أيضًا غير أنهم لا يريدون الذهاب إلى إيران.