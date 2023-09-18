بايدن يصدر عفوا عن خمسة إيرانيين في إطار صفقة التبادل

أعلن مسؤول أمريكي كبير، بأن الرئيس جو بادين أصدر اليوم الإثنين، عفوًا عن خمسة إيرانيين مدانين ينتظرون محاكمتهم لجرائم غير عنيفة، وذلك ضمن عملية تبادل السجناء مع طهران.

وأوضح المسؤول، أن بايدن سيفرض في الوقت نفسه عقوبات جديدة على وزارة الاستخبارات الإيرانية وعلى الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.