صحف عالمية: حل شرطة الأخلاق الإيرانية لا يمثل تحولا.. وانتقادات أوكرانية لماكرون

وذكرت الصحيفة أنه إذا تم حل شرطة الأخلاق في نهاية المطاف، فسيكون لذلك تأثير كبير على قدرة الدولة على مراقبة ما ترتديه النساء، لكنها أضافت أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت السلطات تخطط لتخفيف القوانين التي تفرض على المرأة تغطية شعرها وجسدها.

وكانت الاحتجاجات الإيرانية، التي تلت وفاة أميني، ركزت في البداية على قوانين الزي الإلزامي، لكنها سرعان ما تحولت إلى مطالب بإنهاء حكم رجال الدين والسماح بقدر أكبر من الحرية الاجتماعية، مستفيدة من سنوات من الغضب المكبوت.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن الخطوة تهدف إلى محاولة تهدئة الاحتجاجات المشتعلة في إيران، لكنهم أضافوا أنه من غير الواضح ما إذا كانت تصريحات منتظري تعكس قرارًا رفيع المستوى لحكام إيران بإجراء تغييرات كبيرة بشأن قانون الحجاب، أم أنها مبادرات مؤقتة تهدف إلى المساعدة في احتواء الاحتجاجات.

وقال سانام وكيل، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "تشاتام هاوس"، وهي مؤسسة فكرية مقرها لندن "أعتقد أنهم (قادة إيران) يحاولون فقط إثبات قدرتهم على التحلي بالمرونة، ولكن ما لا يفعلونه هو تقديم تنازلات ذات مغزى".

وأضاف وكيل، في حديثه مع "نيويورك تايمز"، أن النظام الإيراني يبدو أنه يختبر ما إذا كانت مثل هذه التنازلات قد تقضي على الدعم الأوسع للتظاهرات بين الإيرانيين الذين لم يخرجوا إلى الشوارع حتى الآن.

وقالت مهسا علي مرداني، وهي محللة بارزة في الشأن الإيراني في منظمة حقوقية مقرها لندن: "إنهم على الأرجح متعبون ويعتقدون أن بعض التنازلات السطحية الصغيرة مثل هذه ستخمد الانتفاضة ضدهم.. هذه الخطوة بالتأكيد لن توقف المتظاهرين أو ترضي أولئك الذين يهتفون من أجل التغيير الكامل للنظام".