صحف عالمية: حل شرطة الأخلاق الإيرانية لا يمثل تحولا.. وانتقادات أوكرانية لماكرون
هيمن قرار حل شرطة "الأخلاق" الإيرانية على عناوين أبرز الصحف العالمية الصادرة يوم الاثنين، في خضم موجة احتجاجات عارمة تضرب البلاد منذ 3 أشهر، بعد وفاة شابة كردية إيرانية في أحد سجون قطاع الشرطة المثير للجدل.
وبدأت وكالة أنباء "بلومبيرغ" الأمريكية تقريرا لها بتسليط الضوء على القرار الذي اعتبرته "انتصارا" للمتظاهرين، خاصة النساء منهم، حيث قال مسؤول إيراني كبير إن عمليات شرطة الأخلاق (الآداب) في البلاد قد علقت كليا.
"بداية التنازلات"
وقالت "بلومبيرغ" إن التصريحات التي أدلى بها المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، أمس، والتي لا ترقى إلى حل رسمي لشرطة الأخلاق، تأتي في أعقاب اضطرابات دامية تحدَّت القيادة الإيرانية على نطاق لم تشهده البلاد منذ عام 1979.
وأصبحت قواعد اللباس بالنسبة للمرأة ركيزة أيديولوجية للمؤسسة الدينية الحاكمة، ومركزية في هويتها.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه من غير المرجح أن يمثل قرار منتظري تحولًا كبيرًا في السياسة، كما أنه لم يعالج مطالب المحتجين بإلغاء قواعد اللباس الإلزامي تمامًا، أو التعامل مع قائمة واسعة من المظالم المتعلقة بالحريات المدنية والحوكمة وسيادة القانون.
ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن قرار حل شرطة الأخلاق يعد بداية تنازلات لصالح الحركة الاحتجاجية، كما أنه انتصار كبير للنساء اللاتي يحلمن لسنوات بتفكيك هذه الوحدة المثيرة للجدل.
وكان النائب العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، صرح الخميس الماضي، بأن السلطات تراجع لوائح الحجاب في البلاد وستصدر قرارًا في غضون 15 يوما.
وذكرت الصحيفة أنه إذا تم حل شرطة الأخلاق في نهاية المطاف، فسيكون لذلك تأثير كبير على قدرة الدولة على مراقبة ما ترتديه النساء، لكنها أضافت أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت السلطات تخطط لتخفيف القوانين التي تفرض على المرأة تغطية شعرها وجسدها.
وكانت الاحتجاجات الإيرانية، التي تلت وفاة أميني، ركزت في البداية على قوانين الزي الإلزامي، لكنها سرعان ما تحولت إلى مطالب بإنهاء حكم رجال الدين والسماح بقدر أكبر من الحرية الاجتماعية، مستفيدة من سنوات من الغضب المكبوت.
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن الخطوة تهدف إلى محاولة تهدئة الاحتجاجات المشتعلة في إيران، لكنهم أضافوا أنه من غير الواضح ما إذا كانت تصريحات منتظري تعكس قرارًا رفيع المستوى لحكام إيران بإجراء تغييرات كبيرة بشأن قانون الحجاب، أم أنها مبادرات مؤقتة تهدف إلى المساعدة في احتواء الاحتجاجات.
وقال سانام وكيل، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "تشاتام هاوس"، وهي مؤسسة فكرية مقرها لندن "أعتقد أنهم (قادة إيران) يحاولون فقط إثبات قدرتهم على التحلي بالمرونة، ولكن ما لا يفعلونه هو تقديم تنازلات ذات مغزى".
وأضاف وكيل، في حديثه مع "نيويورك تايمز"، أن النظام الإيراني يبدو أنه يختبر ما إذا كانت مثل هذه التنازلات قد تقضي على الدعم الأوسع للتظاهرات بين الإيرانيين الذين لم يخرجوا إلى الشوارع حتى الآن.
وقالت مهسا علي مرداني، وهي محللة بارزة في الشأن الإيراني في منظمة حقوقية مقرها لندن: "إنهم على الأرجح متعبون ويعتقدون أن بعض التنازلات السطحية الصغيرة مثل هذه ستخمد الانتفاضة ضدهم.. هذه الخطوة بالتأكيد لن توقف المتظاهرين أو ترضي أولئك الذين يهتفون من أجل التغيير الكامل للنظام".
وذهب المحللون إلى القول إن الدعم الواسع للاحتجاجات قد يجبر الحكومة على التخلي عن تطبيق قانون الحجاب في معظم الأماكن العامة بخلاف المباني الحكومية والمناسبات الرسمية وغيرها من الأحداث البارزة في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن دعم قانون الحجاب لا يزال قويًا بين المتشددين في إيران، مما يعقد أي تحرك للقضاء عليه من قبل القيادة الإيرانية، وعلى سبيل المثال، دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، علنًا قبل أسابيع إلى تطبيق أكثر صرامة للقانون.
"الضمانات الأمنية" تثير الغضب تجاه ماكرون
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه روسيا أثار موجة من الانتقادات من أوكرانيا ودول البلطيق، حيث يجادل المنتقدون بأن على موسكو ضمان أمن أوروبا بمجرد انتهاء الحرب.
يأتي ذلك على خلفية تصريحات تلفزيونية أدلى بها ماكرون السبت الماضي، وأشار فيها إلى أن روسيا ستحتاج إلى الحصول على ضمانات أمنية كجزء من المفاوضات المستقبلية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وجاءت التصريحات بعد أن أجرى ماكرون محادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال زيارة رسمية لواشنطن.
ونقلت الصحيفة عن سكرتير الأمن القومي الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، قوله: "من يريد توفير ضمانات أمنية لدولة إرهابية وقاتلة؟ هل تريد توقيع اتفاقية مع روسيا ومصافحتها؟" على حد قوله.
كما صرح ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن العالم يحتاج إلى ضمانات أمنية من روسيا، التي يجب أن تخضع للمساءلة بحسب تعبيره.
وأضاف بودولاك: "يحتاج العالم المتحضر إلى ضمانات أمنية من النوايا البربرية لروسيا ما بعد بوتين".
وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن ماكرون كان قد تعرض مرارًا لاتهامات في وقت سابق بالتساهل مع موسكو، بعد أن أكد أن الغرب "يجب ألا يهين روسيا" بشأن الحرب لأنها ستظل جارًا بمجرد انتهاء الصراع.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الفنلندي السابق، ألكسندر ستوب، إنه يختلف بشكل أساسي مع ماكرون، مضيفًا أن "الضمانات الأمنية الوحيدة التي يجب أن نركز عليها هي في الأساس غير روسية.. نحتاج ضمانًا من روسيا أولًا بعدم مهاجمة الآخرين.. عندها فقط يمكننا بدء المناقشات حول الأمن الأوروبي".
كما صرح نائب رئيس وزراء لاتفيا، أرتيس بابريكس، لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "فكرة أن الغزو الروسي لأوكرانيا يمكن أن ينتهي من قبل الغرب الذي يعطي ضمانات أمنية لروسيا، تقع في فخ رواية بوتين بأن الغرب وأوكرانيا مسؤولان عنها".
وعلق وزير خارجية ليتوانيا السابق، ليناس لينكيفيسيوس، بتصريحات مماثلة.
وقالت "فاينانشيال تايمز" إنه مع دخول الحرب شهرها العاشر، أشار مسؤولون غربيون إلى أنه لا توجد محادثات رسمية بشأن إنهاء الصراع، حيث قالت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون لأوكرانيا، بما في ذلك فرنسا، مرارًا وتكرارًا إن الأمر متروك لزيلينسكي لاتخاذ قرار بشأن الشروط التي ستقبلها بلاده.
الصين تحاول تخفيف قيود كورونا
وفي الصين، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد تعمل على تقليص بعض إجراءاتها الصارمة للسيطرة على فيروس كورونا (سياسة صفر كوفيد)، وذلك بعد أيام فقط من انتشار الغضب العام في احتجاجات نادرة ضد نهج "عدم التسامح المطلق" الذي أبقى البلاد معزولة إلى حد كبير لمدة ثلاثة أعوام.
وقالت الصحيفة إنه في الأيام الأخيرة، صرح المسؤولون في المدن الكبرى - بما في ذلك بكين والمناطق الأخرى التي اندلعت فيها الاحتجاجات قبل أسبوع - إنهم رفعوا بعض القيود على تحركات السكان، مثل إنهاء اختبار كوفيد الإلزامي للأشخاص الذين يرغبون في استخدام وسائل النقل العام أو الدخول إلى الحدائق والأماكن العامة الأخرى.
وأضافت الصحيفة أن السلطات تسارع إلى تطعيم كبار السن وغيرهم من المواطنين المعرضين للخطر، وهي شريحة من السكان يقول خبراء الصحة العامة إنها تحتاج إلى معدلات تطعيم أعلى قبل أن تتمكن الصين من تخفيف ضوابط كوفيد بالكامل دون زيادة كبيرة في الحالات الخطيرة التي يمكن أن تطغى على مستشفيات البلاد.
وتابعت الصحيفة أنه حتى الآن، استمر مسار تخفيف القيود حتى مع استمرار تفشي المرض مؤخرًا في البلاد في أماكن مثل العاصمة، بكين، ومقاطعة قوانغدونغ الجنوبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن التغييرات الأخيرة في سياسة "صفر كوفيد" الصارمة، التي فسرها بعض الخبراء على أنها جزء من إعادة تقويم واضحة في نهج بكين الأوسع للتعامل مع الوباء، تأتي بعد موجة من الاحتجاجات التي اندلعت أواخر الشهر الماضي ضد استراتيجية الرئيس، شي جين بينغ، ضد الفيروس التاجي.
وتعتمد استراتيجية "صفر كوفيد"، التي ظلت دون تغيير إلى حد كبير منذ أن اعترفت بكين بتفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان بوسط الصين في أوائل عام 2020، على عمليات الإغلاق القاسية والاختبارات الجماعية لاحتواء تفشي الوباء، مما أدى إلى انخفاض عدد الضحايا مقارنة بالدول الأخرى.
وقالت الصحيفة إنه في المقابل، أصبحت الإجراءات الصارمة هذه مصدرًا متقلبًا بشكل متزايد، حيث أدت إلى نشر الإحباط بين المواطنين الصينيين، وعملت على خنق الاقتصاد المحلي وتقلب حياة الناس.
وخلال الأسبوع الماضي، تمكنت السلطات من وقف الاضطرابات الجديدة من خلال الحفاظ على وجود كبير للشرطة في المدن الكبرى، باستخدام المراقبة الرقمية لتعقب المتظاهرين وحجب المعارضة من وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن إجراءات التخفيف الأخيرة لا ترقى حتى الآن إلى التخلي عن سياسة "صفر كوفيد"، مشيرين إلى أن "الاستعدادات قد تستمر بضعة أشهر، ومن المحتمل أن تكون هناك تحديات على طول الطريق".