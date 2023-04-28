"مجلس الأمن" يدعو طالبان للتراجع فوراً عن تقييد النساء

تبنى مجلس الأمن الدولي يوم الخميس قرارا يدعو حركة طالبان إلى "التراجع بسرعة" عن جميع الإجراءات التقييدية التي فرضتها على النساء.

وندد مجلس الأمن على وجه الخصوص بحظر عمل النساء الأفغانيات مع وكالات الأمم المتحدة.

وأكد القرار الذي تبناه أعضاء المجلس ال15 بالإجماع أن الحظر الذي أعلنته طالبان في أوائل نيسان/أبريل على عمل الأفغانيات مع المنظمة الأممية "يقوّض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية".

ودعا المجلس طالبان إلى "التراجع السريع عن السياسات والممارسات التي تقيد الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية للنساء والفتيات".

وأشار إلى حقهن في الوصول إلى التعليم والتوظيف وحرية التنقل و"مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في الحياة العامة".

وحض مجلس الأمن "جميع الدول والمنظمات على استخدام نفوذها" من أجل "إبطال هذه السياسات والممارسات بشكل عاجل".

وشدد على "الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي"، و"والأهمية البالغة لاستمرارية وجود" بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

وقالت سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة إن "العالم لن يجلس متفرجا بينما يتم محو النساء الأفغانيات من المجتمع".