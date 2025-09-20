4 قتلى في هجوم بمسيّرات أوكرانية على سامارا الروسية

أعلنت السلطات المحلية في منطقة سامارا جنوب غربي روسيا أن 4 قتلوا إثر هجوم بمسيرات أوكرانية، في حين أعلنت كييف أن أوكرانيا استُهدفت بمئات المسيّرات خلال الليل.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف فيدوريشتشيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي "بحزن كبير أبلغكم بمقتل 4 أشخاص في هجوم مسيّرات معادية الليلة الماضية"، وأضاف أن الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة شخص.

أخبار ذات علاقة زيلينسكي: روسيا استهدفت البنية التحتية بـ 580 مسيّرة و40 صاروخا

وكان فيدوريشيف أعلن في وقت سابق أن طائرات مسيّرة هاجمت منشآت لمجمع الطاقة والوقود في المقاطعة، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه تم تدمير 15 مسيرة فوق مقاطعة سمارا الليلة الماضية.