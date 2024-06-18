روسيا تعلن اختراق بيانات مشغّلي المسيّرات الأوكرانية

كشف وكالة "سبوتنيك" الروسية أن مجموعة قراصنة روس من مجموعة "RaHDIt" نشرت بيانات أكثر من 1200 فرد من مشغّلي الطائرات المسيّرة الأوكرانية.

ونقل المصدر عن لجنة التحقيق الروسية، أن هيكل أركان الفوج "383" المنفصل للمسيّرات الجوية، متورط في الهجمات على مطارات "شايكوفكا" في مقاطعة كالوغا، و"دياغيليفو" في مقاطعة ريازان، و"إنغلز" في مقاطعة ساراتوف، ما أدى إلى مقتل أشخاص.

وأفادت "سبوتنيك" بأن "من بين أولئك الطيارين الذين تُعرِّف عليهم؛ من الذين أُدينوا بإساءة معاملة الأطفال، ومن المرتبطين بأفعال منافية للحشمة".

هذا وتستهدف أوكرانيا إنتاج نحو مليون طائرة مسيّرة صغيرة، لعبت دورًا محوريًّا في الحرب ضد روسيا، وذلك عبر تجميعها في ورش محلية بسيطة منتشرة في أنحاء البلاد جميعها.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد توعد في الأول من يناير/ كانون الثاني "بتدمير" القوات الروسية التي تشن منذ عامين حربًا على بلاده، وكشف عن إنتاج مليون طائرة مسيرة ستدخل الخدمة هذا العام.