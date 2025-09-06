ترامب: العاصمة واشنطن أصبحت "آمنة" ويتوعد مدناً أخرى

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن العاصمة واشنطن أصبحت آمنة، متوعداً مسؤولي مدن أخرى بالتوجه إليها "لتقديم المساعدة".

وكان ترامب قد أمر قبل أسابيع بنشر عناصر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن في إطار جهوده لمكافحة الجريمة، وأمر بتسليحهم لاحقاً.

وقال ترامب في تصريح له، السبت، إن مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون تتعرض للتدمير من قبل محرضين محترفين يتقاضون أجورا من اليساريين.

ووجّه ترامب قبل أيام رسالة تهديد لحاكم إلينوي محذرا إياه من تصاعد الجريمة بعد حادث شيكاغو، قائلا له: "نحن قادمون".