عقب وفاة وزير الخارجية الإيراني.. كيف يتم اختيار بديل عنه؟

أثار إعلان السلطات الإيرانية، صباح الاثنين، وفاة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، وعدد من المسؤولين جراء تحطم مروحية في محافظة أذربيجان الشرقية، العديد من التساؤلات حول آلية انتقال السلطة في البلاد.

وتنص المادة 135 من الدستور الإيراني، على أنه عندما لا يكون للوزارة وزيراً، يجوز لرئيس الجمهورية اختيار وترشيح شخص لرئاسة هذه الوزارة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.