هل تغلق إيران ملف إسقاط الطائرة الأوكرانية بإعدام متهمين "مجهولي الهوية"؟

رجح محمود علي زاده طباطبائي المحامي الإيراني لعدد من أهالي الطائرة الأوكرانية، اليوم السبت، إصدار حكم بالإعدام على المتهمين الثلاثة بشأن طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري مطلع يناير/كانون الثاني 2020.

وحتى الآن عقدت السلطات الإيرانية خمس جلسات لمحاكمة المتهمين بإسقاط الطائرة الأوكرانية، لكنها لم تكشف عن هويتهم أو فيما إذا كان من بينهم قادة عسكريون، فيما تقول عائلات الضحايا إن "أسماء المتهمين في هذه القضية لا تزال غير واضحة، ولا تزال إجراءات القضية سرية".