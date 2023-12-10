الرئيس الفلبيني: العدوان الصيني لم يزدنا إلا تصميمًا

أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، اليوم الأحد، أنّ "الاستفزازات الصينية لن تُرهب بلاده"، وذلك بعد اصطدام زورق فلبيني بسفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين في مياه يتنازع عليها البلدان في بحر الصين الجنوبي.

وقال ماركوس في بيان على فيسبوك: "لن يتمّ ترهيبنا".

وأضاف أنّ "العدوان والاستفزازات التي ارتكبها خفر السواحل الصينيون، وميليشياتهم البحرية الصينية، ضدّ سفننا وطواقمنا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، لم تزدنا إلا تصميمًا على الدفاع عن سيادة أُمّتنا، وحقوقها السيادية، وولايتها القضائية في بحر الفلبين الغربي".