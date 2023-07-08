بعد خيارات بوتين الثلاثة.. مقاتلو "فاغنر" يحسمون أمرهم

ذكرت وكالة "رويترز"، أن عناصر مجموعة "فاغنر" القتالية الخاصة في روسيا حسموا أمرهم بشأن الخطوة المقبلة، وقرروا الذهاب إلى بيلاروسيا.

وتأتي هذه الخطوة فيما تواجه المجموعة القتالية الخاصة مصيرا يوصف بالغامض منذ أن تمردت ضد قياة الجيش الروسي، في أواخر يونيو الماضي.

ويستعد مقاتلو المجموعة للمغادرة إلى بيلاروسيا، في إطار تسوية تمت برعاية الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.

وقضت التسوية التي أوقفت التمرد بسرعة، بإفلات عناصر المجموعة من المتابعة القضائية، لكن مقابل اختيار واحد من بين ثلاثة خيارات متاحة.

الخيار الأول هو الانضمام إلى الجيش الروسي، والثاني هو ذهاب عناصر فاغنر إلى عائلاتهم وترك القتال بالمرة، في حين يتمثل الخيار الثالث في الذهاب إلى بيلاروسيا.

ويثير ذهاب عناصر فاغنر إلى بيلاروسيا، مخاوف عدد من الدول المتاخمة، وسط مخاوف من أن يؤدوا لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

أما زعيم المجموعة، يفغيني بريغوجين، الذي قاد التمرد، فقيل في البداية إنه ذهب إلى بيلاروسيا، لكن جرى التصريح فيما بعد أنه ما يزال في روسيا ولم يغادرها.