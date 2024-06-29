"كل الخيارات مطروحة".. إيران تحذر إسرائيل من "حرب إبادة" إذا هاجمت لبنان
قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إنه إذا شرعت إسرائيل في "عدوان عسكري شامل" على لبنان "فسوف تندلع حرب إبادة".
وأضافت البعثة الإيرانية في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنه في مثل هذه الحالة فإن "كل الخيارات بما في ذلك المشاركة الكاملة لمحور المقاومة ستكون مطروحة على الطاولة".
وأضافت "كل الخيارات ستكون مطروحة في حال حدث ذلك بما فيها مشاركة جميع جبهات محور المقاومة".
وتقود إيران ما يسمى بـ"محور المقاومة" الذي يضم جماعات وميليشيات مسلحة في لبنان وسوريا والعراق واليمن.
وتخوض إسرائيل وميليشيا حزب الله مواجهات مستمرة على الحدود بين البلدين منذ بدء معركة طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكانت مجموعات مسلحة عراقية تابعة للحرس الثوري أعلنت في وقت سابق استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب حزب الله اللبناني في حال شنت إسرائيل هجوماً على لبنان.