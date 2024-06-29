"كل الخيارات مطروحة".. إيران تحذر إسرائيل من "حرب إبادة" إذا هاجمت لبنان

وأضافت "كل الخيارات ستكون مطروحة في حال حدث ذلك بما فيها مشاركة جميع جبهات محور المقاومة".

وتقود إيران ما يسمى بـ"محور المقاومة" الذي يضم جماعات وميليشيات مسلحة في لبنان وسوريا والعراق واليمن.

وتخوض إسرائيل وميليشيا حزب الله مواجهات مستمرة على الحدود بين البلدين منذ بدء معركة طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت مجموعات مسلحة عراقية تابعة للحرس الثوري أعلنت في وقت سابق استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب حزب الله اللبناني في حال شنت إسرائيل هجوماً على لبنان.