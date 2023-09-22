دراسة: ثلث الأوروبيين يدعمون الأحزاب المتطرفة

بات نحو ثلث الأوروبيين، اليوم، مع الأحزاب الشعبوية المتطرفة سواء كانت يمينية أو يسارية، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلًا عن تحليل للرأي.

يأتي ذلك مع تزايد الدعم الواسع النطاق للسياسات المناهضة للمؤسسات الأوروبية في جميع أنحاء القارة، في تحدٍ مثير للقلق على نحو متزايد للتيار السائد في الوقت الحالي.

ووجد التحليل، الذي أجراه أكثر من 100 عالم سياسي أوروبي، أن الانتخابات الوطنية التي نظمت العام الماضي في أوروبا أظهرت أن 32% من الناخبين الأوروبيين أدلوا بأصواتهم لصالح الأحزاب المناهضة للمؤسسات الأوروبية، مقارنة بنسبة 20% في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، و12% في أوائل التسعينيات.

كما وجد البحث، الذي أجراه ماتيس رودوين، عالم السياسة في جامعة أمستردام، والذي تمت مشاركته حصريًا مع صحيفة "الغارديان"، أن حوالي نصف الناخبين المناهضين للمؤسسات والقيم الأوروبية يدعمون أحزاب اليمين المتطرف، وبأن أصواتهم تتزايد بشكل كبير.

ونقلت الصحيفة عن "رودوين" قوله إن هناك "تقلبات في آراء الناخبين، لكن الاتجاه السائد حاليا هو أن هذه الأرقام مستمرة في الارتفاع".