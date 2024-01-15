روسيا وإيران تستعدان لتوقيع "اتفاقية كبيرة"

يجري الإعداد للتوقيع على "اتفاقية كبيرة" بين روسيا وإيران، تم الاتفاق على بنودها خلال اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ونظيره الإيراني محمد أشتياني، بحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الروسية.

وذكرت الوزارة أن "شويغو أشار إلى أن موسكو وطهران تعملان باستمرار على زيادة الجهود المشتركة من أجل بناء عالم متعدد الأقطاب ومتساوٍ".