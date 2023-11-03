مشروع روسي للطاقة النووية يُثير جدلًا واسعًا في مالي

تُثير خطوات توقيع مذكرة تفاهم مع روسيا لبناء 4 محطات للطاقة النووية في مالي، انقسامات وجدلًا واسعًا في باماكو، لما قد يحمله من تأثير كبير على البلاد.

ويقول مؤيدو الطاقة النووية، إن المشروع سيسمح لمالي بأن تصبح أكثر اكتفاء ذاتيًا من الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، وفق ما نقل موقع "مالي اكتيو" المحلي.

في حين يخشى المعارضون للمشروع المخاطر المرتبطة باستخدام الطاقة النووية، بما في ذلك مخاطر الكوارث وإدارة النفايات المشعة في أفريقيا.