رد صيني "سريع" على زيارة وفد أمريكي إلى تايوان

قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن 11 طائرة صينية عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان، صباح اليوم الجمعة، الذي يعتبر حدودا غير رسمية بين الجانبين، في الوقت الذي تكثف فيه بكين الضغط العسكري على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

واشتكت تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها رغم اعتراض الجزيرة على ذلك، في السنوات الأخيرة من المهام شبه اليومية للقوات الجوية الصينية، التي غالبا ما تجري في الجزء الجنوبي الغربي من المنطقة المحددة لدفاعها الجوي.

وذكرت وزارة الدفاع أنها رصدت 24 طائرة حربية صينية، من بينها طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل، قرب تايوان صباح اليوم الجمعة، اعتبارا من الساعة الثامنة (00:00 بتوقيت غرينتش)، مضيفة أن خمس سفن حربية صينية انضمت أيضا إلى "دورية مشتركة".

وأضافت الوزارة أن تايوان أرسلت طائرات وسفنا للتحذير من الأنشطة الصينية، بينما كانت أنظمة الصواريخ تراقبها.

وقال مسؤول أمني كبير في تايوان لوكالة "رويترز"، إن الأنشطة الصينية يوم الجمعة، كانت على الأرجح رد فعل على زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إلى تايبه.

وأجرت الصين، التي لم تتخل أبدا عن فكرة استخدام القوة لفرض سيطرتها على تايوان، تدريبات في أبريل الماضي، حول الجزيرة، في رد فعل غاضب على اجتماع رئيسة تايوان تساي إينغ وين، مع رئيسة مجلس النواب الأميركي.

ووافقت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، على بيع محتمل لذخيرة وإمدادات لوجستية لتايوان في صفقتين منفصلتين تصل قيمتهما إلى 440 مليون دولار.