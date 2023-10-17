قبل الهجوم البري على غزة.. الحديث عن إنشاء مناطق آمنة للمدنيين

في وقت تتكثف فيه الجهود لتخفيف حدة أزمة إنسانية متسارعة في قطاع غزة، أكد مصدر أمريكي، أنّ الجانبين الأمريكي والإسرائيلي يناقشان إمكانية إنشاء مناطق تسهم في إبقاء المدنيين في منأى عن الأذى قبل الهجوم البري المتوقع على غزة.

وفي تصريحات له بعد محادثات ماراثونية مع نتنياهو في تل أبيب، ألمح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى عدم وجود اتفاق نهائي بعد بشأن مساعدات إنسانية.

لكنه أضاف "بناء على طلبنا، اتّفقت الولايات المتّحدة وإسرائيل على تطوير خطة تتيح للمساعدات الإنسانية المقدّمة من الدول المانحة والمنظّمات المتعدّدة الأطراف الوصول إلى المدنيين في غزة".

ولفت بلينكن ،أيضًا، إلى أنّ الجانبين الأمريكي والإسرائيلي يناقشان كذلك "إمكانية إنشاء مناطق تسهم في إبقاء المدنيين في منأى عن الأذى".

وأعلن عاملون في مجال الإغاثة الثلاثاء، أن قوافل مساعدات إنسانية متمركزة في العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء المصرية، توجهت إلى معبر رفح باتّجاه غزة التي تتعرّض لقصف إسرائيلي.