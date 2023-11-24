هل تُسقط المظاهرات الشعبية في الغرب "ازدواجية المعايير" تجاه غزة؟

المظاهرات الداعية لوقف إطلاق النار ووجهت بالاتهامات، كما في ألمانيا وبريطانيا، ومنها ما قُوبلت باعتقال بعض منظميها كما في الولايات المتحدة، وكذلك تم فرض حظر على المظاهرات، كما في فرنسا وألمانيا اللتين تدعوان لحرية التعبير، وهو ما وجد فيه كثيرون نموذجًا عن "ازدواجية المعايير".

وكما تتجلى تلك الازدواجية في مواقف تبدو أنها تتعارض مع أهم قيم الحريات الغربية، كذلك وجدت تلك الازدواجية تعبييرًا لها في مواقف الغرب من حربي غزة وأوكرانيا، فالدول التي بادرت إلى مواقف غير مسبوقة في تشددها إزاء إزاء الحرب في أوكرانيا، وتحدثت عن بكل حسم عن "جرائم حرب"، بدت كأنها تنتظر أدلة بخصوص غزة، رغم غزارة القصف العشوائي، وعداد الموت الذي ينقل أعداد الضحايا بالعشرات والمئات كل ساعة، يوميًا ورغم الاستهداف الذي لم يستثنِ حتى مواقع كانت تحظى بنوع من الحصانة كالمدارس التابعة للأمم المتحدة، والمستشفيات.

في حرب أوكرانيا تحدث الغرب بكل وضوح عن جرائم حرب، واتخذ إجراءات لم يسبق له أن اتخذها بكل ذلك الزخم، كالعقوبات الاقتصادية والمقاطعة الشاملة التي وصلت حتى الفن والأدب، بسبب جنسية تلك الأعمال الروسية، كإلغاء حفلة موسيقية لأنها تعزف لأشهر الموسيقيين الروس، أو إلغاء مسرحية أو عرض مسرحي.

أما بخصوص غزة، فقد كان الجميع بحاجة لأدلة، وكانت المواقف تركز على "الحق في الدفاع عن النفس"، أما الضحايا فكانوا مجرد "آثار جانبية" في تلك الحرب كما يراها الغرب.