خبراء: ماكرون "سيضطر" للتعايش مع رئيس وزراء يميني "متطرف"

قال محللون فرنسيون إن الرئيس إيمانويل ماكرون "سيضطر" للتعايش مع أحد خصومه، سواء من "اليمين المتطرف" أو قوى اليسار الفرنسي، حال فوزهم بالأغلبية المطلقة بالانتخابات البرلمانية المقررة نهاية الشهر الجاري.

وفي حال فوز "اليمين المتطرف" أو ائتلاف القوى اليسارية بالأغلبية المطلقة، فإن فرنسا ستعيش للمرة الرابعة في تاريخها فيما يعرف في الدستور بـ"حالة التعايش" في تاريخ الجمهورية، إذ ستختار الجمعية الوطنية (البرلمان) رئيس حكومة معارضًا للرئيس الفرنسي.

وقال الباحث السياسي في المركز الوطني للأبحاث العلمية بمونبلييه إيمانويل نيجرييه لـ"إرم نيوز": إن الحل المفاجئ للجمعية الوطنية، الذي أعلنه إيمانويل ماكرون عقب نتيجة الانتخابات الأوروبية، بمثابة إعادة خلط للأوراق السياسية.

وأضاف نيجرييه أنه "إذا قال المحيطون بماكرون، إنه مستعد للفوز، فإن فوز حزب التجمع الوطني في نهاية التصويت التالي قد يجبره على التعايش مع اليمين المتطرف.