"Chat GPT" يستعين بأبرز مسؤول استخباراتي سابق في الجيش الأمريكي
أعلنت شركة "أوبن أيه آي"، التي أطلقت "Chat GPT"، تعيين بول إم ناكاسوني، وهو جنرال متقاعد من الجيش الأمريكي ورئيس سابق لوكالة الأمن القومي، في مجلس إدارتها.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، سينضم ناكاسوني، الذي تولى إدارة وكالة الأمن القومي في عام 2018، إلى لجنة السلامة والأمن التابعة لمجلس الإدارة، التي أنشأتها "أوبن أيه آي" في أواخر مايو لتقييم وتحسين سياساتها لاختبار النماذج والحد من إساءة الاستخدام.
وقالت الصحيفة إن "أوبن أيه آي" تحاول من خلال تعيين ناكاسوني قمع الانتقادات لممارساتها الأمنية، بما في ذلك من بعض موظفي الشركة الحاليين والسابقين الذين يزعمون أن صانع "Chat GPT" يعطي الأولوية للأرباح على حساب سلامة منتجاتها.
وتخضع الشركة لتدقيق متزايد بعد رحيل العديد من الموظفين الرئيسين، ورسالة عامة تدعو إلى إجراء تغييرات شاملة في ممارساتها.
وأوضحت شركة "أوبن أيه آي" أنها تقوم بتعيين المزيد من مهندسي الأمن وزيادة الشفافية حول نهجها في تأمين الأنظمة التي تدعم أبحاثها.
وتحظر بعض الشركات أيضًا على موظفيها استخدام "Chat GPT"؛ خوفًا من أن "أوبن أيه آي" قد لا تكون قادرة على حماية المعلومات الحساسة التي يتم إدخالها في برنامج الدردشة الآلي الخاص بها بشكل صحيح.