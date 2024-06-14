"Chat GPT" يستعين بأبرز مسؤول استخباراتي سابق في الجيش الأمريكي

وقالت الصحيفة إن "أوبن أيه آي" تحاول من خلال تعيين ناكاسوني قمع الانتقادات لممارساتها الأمنية، بما في ذلك من بعض موظفي الشركة الحاليين والسابقين الذين يزعمون أن صانع "Chat GPT" يعطي الأولوية للأرباح على حساب سلامة منتجاتها.

وتخضع الشركة لتدقيق متزايد بعد رحيل العديد من الموظفين الرئيسين، ورسالة عامة تدعو إلى إجراء تغييرات شاملة في ممارساتها.

وأوضحت شركة "أوبن أيه آي" أنها تقوم بتعيين المزيد من مهندسي الأمن وزيادة الشفافية حول نهجها في تأمين الأنظمة التي تدعم أبحاثها.

وتحظر بعض الشركات أيضًا على موظفيها استخدام "Chat GPT"؛ خوفًا من أن "أوبن أيه آي" قد لا تكون قادرة على حماية المعلومات الحساسة التي يتم إدخالها في برنامج الدردشة الآلي الخاص بها بشكل صحيح.