بريطانيا.. توقيف رجل رشق الملك تشارلز بالبيض (فيديو وصور)

أوقفت الشرطة البريطانية رجلا يوم الأربعاء، بعدما رشق ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته كاميلا بالبيض أثناء سيرهما في بلدة يورك شرق إنجلترا، وفق تقارير إخبارية محلية.

وقالت صحيفة "مترو" إن "الشرطة أوقفت الرجل بعد إلقائه ثلاثة بيضات باتجاه الملك وزوجته، في حين تجمعت حشود كبيرة خلف الحواجز التي أقامتها الشرطة وسط البلدة لاستقبالهما عندما وقع الحادث، فيما سمع الرجل الموقوف يصيح "هذا البلد بني على دماء العبيد".