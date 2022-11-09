بريطانيا.. توقيف رجل رشق الملك تشارلز بالبيض (فيديو وصور)
أوقفت الشرطة البريطانية رجلا يوم الأربعاء، بعدما رشق ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته كاميلا بالبيض أثناء سيرهما في بلدة يورك شرق إنجلترا، وفق تقارير إخبارية محلية.
وقالت صحيفة "مترو" إن "الشرطة أوقفت الرجل بعد إلقائه ثلاثة بيضات باتجاه الملك وزوجته، في حين تجمعت حشود كبيرة خلف الحواجز التي أقامتها الشرطة وسط البلدة لاستقبالهما عندما وقع الحادث، فيما سمع الرجل الموقوف يصيح "هذا البلد بني على دماء العبيد".
وأضافت الصحيفة أن "بيضة واحدة سقطت على الطريق بالقرب من الملك، لكنه لم يصب مباشرة بينما أظهرت لقطات فيديو ضباط الشرطة وعناصر الأمن الملكي وهم يهرعون إلى مكان الحادث بعد إطلاق أول بيضة والإمساك بالرجل، بعد ذلك اندلعت صيحات متتالية من سكان البلدة الذين قالوا للرجل العار عليك وحفظ الله الملك".
وأشارت إلى أنه "تم اقتياد المشتبه به مكبل اليدين مع تقييد رجليه بوساطة ضابطين يرتديان الزي الرسمي ووضعاه في الجزء الخلفي من سيارة شرطة".
وبدا الملك غير منزعج من حادثة إلقاء البيض بينما كان يتجول في المنطقة إذ إنه استمر في مصافحة أفراد الجمهور بينما كانت البيضات تتطاير في اتجاهه ثم توقف لفترة وجيزة لينظر إلى البيضة المتهشمة على الأرض، وفق المصدر نفسه.
ولفت إلى أن "الملك كان في يورك لحضور إزاحة الستار عن تمثال لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية وهو أول تمثال يتم تنصيبه منذ وفاتها في أيلول/سبتمبر الماضي، وأنه أثناء احتجاز الشرطة الرجلَ، واصل تشارلز المشاركة في الاحتفال التقليدي الذي يقوم فيه أعمدة المدينة بالترحيب بالزوجين رسميًا".
إلى ذلك، كتبت ريبيكا إنجلش، محررة الشؤون الملكية في صحيفة "ديلي ميل"، على شبكة "تويتر" قائلة إن "حادثا كبيرا هنا في يورك، حيث يحاول متظاهر وحيد إلقاء بيض على الملك وهو يصرخ بأن الدولة قد بنيت على دماء العبودية وها هو مطروح على الأرض".