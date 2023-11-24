كندا.. تزايد جرائم الكراهية منذ بدء الحرب في غزة

قالت السلطات الكندية، اليوم الجمعة، إن عدد جرائم الكراهية المعادية للسامية وللمسلمين في تورونتو، أكبر مدن البلاد، شهد ارتفاعا حادا منذ بدء الصراع في غزة بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأفاد قائد الشرطة مايرون ديمكيو بأنه تم الإبلاغ عن 78 جريمة كراهية في الفترة ما بين السابع من أكتوبر/ تشرين الأول و20 نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة مع 37 جريمة في نفس الفترة من عام 2022.

وأضاف أن العدد الحقيقي أعلى دون شك لأن البعض يترددون في تقديم بلاغات.

وزاد عدد جرائم الكراهية المعادية للسامية المبلغ عنها في هذه الفترة إلى ثلاثة أمثال تقريبا وصولا إلى 38 من 13 في العام الماضي، في حين قفز عدد الجرائم التي تستهدف السكان المسلمين والفلسطينيين والعرب إلى 17، من جريمة واحدة فقط في عام 2022.