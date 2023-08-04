اعتقال جنديين أمريكيين متهمين بنقل أسرار عسكرية للصين‎

قال مسؤولون أمريكيون يوم الخميس إن جنديين من البحرية الأمريكية اعتقلا لاتهامها بنقل مواد حساسة تتعلق بالأمن القومي إلى الصين.

وأضاف المسؤولون أن الرقيب وين هينج شاو، البالغ من العمر 26 عامًا، متهم بالتآمر وتقاضي رشوة تقدر بنحو 15 ألف دولار مقابل صور ومقاطع مصورة تحتوي على معلومات عسكرية أمريكية حساسة.

واتُهم الجندي في البحرية الأمريكية جين تشاو وي، الذي لم يتم الكشف عن عمره، بالتآمر لإرسال معلومات دفاعية وطنية إلى الصين مقابل آلاف الدولارات.

وقال مات أولسن مساعد وزير العدل للصحفيين في سان دييجو، إنه بسبب تصرفات الرجلين "وقعت معلومات عسكرية حساسة في نهاية المطاف في أيدي جمهورية الصين الشعبية".

وقال المسؤولون الأمريكيون إن شاو متهم بأنه نقل إلى مشرفه الصيني خطط المناورات العسكرية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي ورسوما ومخططات لنظام الرادار بقاعدة عسكرية أمريكية في أوكيناوا باليابان وبيانات أمنية خاصة بمنشآت تابعة للبحرية الأمريكية في فينتورا كاونتي وجزيرة سان كليمنتي خارج لوس انجليس.

ووُجه إلى وي اتهام بالكشف عن معلومات تخص سفينة "إسكس"، وهي سفينة هجومية برمائية كان يخدم على متنها، بالإضافة إلى سفن حربية أمريكية أخرى وتضمنت المعلومات عشرات الكتيبات الفنية عن أسلحة "إسكس" وهيكل القيادة والعمليات فيها.

وندد مسؤولون أمريكيون بحملة التجسس الصينية في المؤتمر الصحفي الخميس.

وقال العميل الخاص بمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ستايسي موي "لا يوجد تهديد أكبر للولايات المتحدة على مدى أجيال متعددة" من الصين.

وأضاف أن بكين "لن يوقفها شيء عن مهاجمة الولايات المتحدة في إطار خطتها الاستراتيجية لكي تصبح القوة العظمى الوحيدة في العالم".