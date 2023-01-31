تقرير: مُسيرات صينية استخدمت في هجوم أصفهان وبرنامج الفضاء الإيراني كان مستهدفا

تناولت قناة "أخبار 12" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مسألة حجم الخسائر الناجمة عن هجوم أصفهان، الذي وقع الليلة قبل الماضية.

وتساءلت القناة عما إذا ما كان الهجوم قد حقق أهدافه، مستندة في ذلك إلى معلومات أوردها الباحث الاستخباري الإسرائيلي، رونين سولومون، والذي يدير مدونة شهيرة مختصة بهذا المجال.

وكانت محافظة أصفهان، وسط إيران، قد تعرضت لهجوم، الليلة قبل الماضية، نسبته وسائل إعلام أمريكية إلى إسرائيل.