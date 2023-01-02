الخارجية الإيرانية ترحب بمبادرة العراق للحوار مع مصر
رحّب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بمبادرة العراق للحوار بين إيران ومصر.
وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "على هامش قمة بغداد -2 في الأردن، جرت محادثات قصيرة بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكانت المحادثات إيجابية ومتضمنة الرغبة بالمواصلة".
وأضاف: "لقد أجرينا أيضا مباحثات ثنائية بخصوص القضايا القنصلية، وأبدت الحكومة العراقية استعدادها للمساعدة في إجراء حوارات بين إيران ومصر، ونحن نرحب بهذه المبادرات الإيجابية".
وأشار كنعاني إلى أن "إيران ومصر ليس لديهما مشكلة في الاجتماع والتحدث مع بعضهما البعض".
وتوجد حالياً علاقات دبلوماسية بين البلدين على مستوى مكاتب رعاية مصالح، في القاهرة وطهران.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، كشف في 24 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن وجود مقترح من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لبدء محادثات إيرانية مصرية.
وقال إن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال لقائه في الأردن على هامش قمة بغداد الثانية، اقترح بدء مباحثات بين إيران ومصر".
وأضاف عبد اللهيان أن "السوداني أبدى خلال لقائي معه الرغبة بضرورة بدء مباحثات إيرانية مصرية على المستويين الأمني والسياسي بما يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة، وأنا رحبت بفكرته".
وشدد الوزير الإيراني على أن السوداني طرح أفكاراً تمكن العراق من لعب دوره في تعزيز التعاون الإقليمي.