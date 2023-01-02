الخارجية الإيرانية ترحب بمبادرة العراق للحوار مع مصر

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "على هامش قمة بغداد -2 في الأردن، جرت محادثات قصيرة بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكانت المحادثات إيجابية ومتضمنة الرغبة بالمواصلة".

وأضاف: "لقد أجرينا أيضا مباحثات ثنائية بخصوص القضايا القنصلية، وأبدت الحكومة العراقية استعدادها للمساعدة في إجراء حوارات بين إيران ومصر، ونحن نرحب بهذه المبادرات الإيجابية".

وأشار كنعاني إلى أن "إيران ومصر ليس لديهما مشكلة في الاجتماع والتحدث مع بعضهما البعض".

وتوجد حالياً علاقات دبلوماسية بين البلدين على مستوى مكاتب رعاية مصالح، في القاهرة وطهران.