انتخابات إيران.. بزشكيان يتقدم بالنتائج الأولية وطهران تسجل أدنى نسب مشاركة

أظهرت نتائج العد والفرز الأولية للانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة، اليوم السبت، عن تقدم مرشح التيار الإصلاحي مسعود بزشكيان، يليه المرشح الأصولي المتشدد "سعيد جليلي"، فيما يحتل المركز الثالث المرشح الأصولي محمد باقر قاليباف وفي المركز الرابع المرشح المعتدل "مصطفى بور محمدي".

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إنه بعد فرز مليوني و312 ألف و531 صوت في عموم البلاد، تقدم مسعود بزشكيان بحصوله على 895 الف و 955 صوت، يليه جليلي بحصوله على 632 ألف و537 صوت، ثم قاليباف بحصوله على 595 ألف و412 صوت.

وحصل المرشح بور محمدي على 71 ألف و137 صوت، فيما كانت الأصوات الباطلة من هذه النسبة 117 ألف و490 صوت.

وتظهر النتائج عن تقديم بزشكيان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران ذات الغالبية السنية، ومحافظات آذربيجان الشرقية وأردبيل وجيلان.

فيما تقدم جليلي في محافظة خراسان الجنوبية شمال شرق إيران، يليه بزشكيان ثم قاليباف، ثم المرشح المعتدل مصطفى بور محمدي.

وعن نسب المشاركة في عموم محافظات إيران البالغة 31 محافظة، كانت طهران وكردستان أقل نسبة مشاركة بحدود 23 بالمائة، فيما كانت محافظة خراسان الجنوبية أكثر مشاركة بحدود 60.30 بالمائة، تليها محافظة يزد وقم في أعلى نسب مشاركة.