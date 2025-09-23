إندونيسيا: مستعدون لإرسال 20 ألف عسكري لحفظ السلام في غزة

قال الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده مستعدة للمساهمة في عمليات حفظ السلام في مناطق مختلفة من العالم بموافقة الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن إندونيسيا مستعدة لإرسال 20 ألف عسكري أو أكثر للمشاركة في قوات حفظ السلام في غزة، أوكرانيا، ليبيا، والسودان.

وأضاف سوبيانتو "إذا اتخذ مجلس الأمن والجمعية العامة مثل هذا القرار، فإن إندونيسيا مستعدة لإرسال 20 ألفًا أو حتى أكثر من أبنائنا وبناتنا لتحقيق السلام – في غزة، أو في أي مكان آخر – في أوكرانيا، في السودان، في ليبيا، أو في أي مكان يحتاج إلى ترسيخ السلام".