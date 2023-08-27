متوعدا حماس.. نتنياهو: نواجه موجة إرهاب من الداخل والخارج

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصميم الحكومة على محاربة المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي.

وقال نتنياهو، اليوم الأحد، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، "علينا أن نتوحد ضد الإرهاب، وضد الجريمة في المجتمع العربي وندرس استخدام الاعتقالات الإدارية ضد مشتبهين بارتكاب الجرائم في المجتمع العربي".

وأضاف: "يدركون جيدا في حماس وباقي أذرع إيران أننا سنحارب بكافة الوسائل المتاحة محاولاتهم لخلق الإرهاب ضدنا، في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغزة وفي أي مكان آخر".

وقال: "نقف أمام موجة إرهاب من الداخل والخارج"، وإن "هذه المرحلة ليست بسيطة، ونواجه تحديا كبيرا، وعلينا أن نوحد القوى ضد الإرهاب، وضد الجريمة في المجتمع العربي وضد تهديدات داخلية وخارجية والتي بقدر كبير تنظمها إيران بواسطة أذرعها. سنقف معا ونتغلب عليهم".

وأوضح أن الحكومة تدرس استخدام الاعتقالات الإدارية ضد مشتبهين بجرائم، وأن الحكومة الإسرائيلية عازمة على محاربة المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي، والقضاء عليها.

ووصف نتنياهو الجريمة بالمجتمع العربي بـ "الكارثة على الدولة".

واستذكر نتنياهو المنظمات الإجرامية لدى الجمهور اليهودي قائلا: "نذكر تلك المنظمات والأسماء، لكننا قضينا على معظمها بالعمل الحازم. وهكذا نعتزم فعله في المجتمع العربي".

وناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي قادة الجمهور العربي وأعضاء الكنيست، ورؤساء السلطات المحلية وصناع الرأي العام الوقوف مع الحكومة في جهودها لمكافحة المنظمات الإجرامية.

وخاطب نتنياهو القيادي في حركة حماس صالح العاروري قائلا إنه "يعلم جيدا لماذا يختبئ هو ورفاقه"، في إشارة إلى أن قيادات حماس تحت مرمى الجيش الإسرائيلي.