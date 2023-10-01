وزيرة الخارجية الفرنسية تتوجه إلى أرمينيا الثلاثاء
أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الأحد، أنها ستتوجه، الثلاثاء، إلى أرمينيا، حيث "ستكرر دعم فرنسا لسيادة أرمينيا ووحدة أراضيها".
وكتبت كولونا على "منصة إكس"، "سأتوجه، الثلاثاء، إلى أرمينيا"، فيما قالت الخارجية الفرنسية في تصريح مكتوب إن الوزيرة "ستكرر لهذه المناسبة وقوف فرنسا إلى جانب أرمينيا"، و"ستكرر دعم فرنسا لسيادة أرمينيا، ووحدة أراضيها، ويقظتها القصوى فيما يتعلق باحترامهما".
وقال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، السبت، إن أرمينيا طلبت من الاتحاد الأوروبي مساعدتها في استقبال لاجئين قادمين من ناغورنو قرة باغ، وذلك منذ استعادة أذربيجان السيطرة على المنطقة، قبل أقل من أسبوعين.
ويُعترف بمنطقة ناغورنو قرة باغ، دوليًا، أنها جزء من أذربيجان، لكن غالبية سكانها من الأرمن المسيحيين الذين أسسوا جمهورية آرتساخ، قبل 3 عقود، بعد صراع عرقي دموي، مع انهيار الاتحاد السوفيتي.