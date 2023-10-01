وزيرة الخارجية الفرنسية تتوجه إلى أرمينيا الثلاثاء

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الأحد، أنها ستتوجه، الثلاثاء، إلى أرمينيا، حيث "ستكرر دعم فرنسا لسيادة أرمينيا ووحدة أراضيها".

وكتبت كولونا على "منصة إكس"، "سأتوجه، الثلاثاء، إلى أرمينيا"، فيما قالت الخارجية الفرنسية في تصريح مكتوب إن الوزيرة "ستكرر لهذه المناسبة وقوف فرنسا إلى جانب أرمينيا"، و"ستكرر دعم فرنسا لسيادة أرمينيا، ووحدة أراضيها، ويقظتها القصوى فيما يتعلق باحترامهما".