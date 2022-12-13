أمريكا تفرض عقوبات على نجل رئيس زيمبابوي

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على إمرسون منانجاجوا نجل رئيس زيمبابوي، وعدد من مواطنيه إضافة لشركتين، ضمن مسعى واشنطن للتصدي للفساد في هذا البلد.

وتأتي هذه الخطوة قبل يوم من انطلاق قمة زعماء الولايات المتحدة وأفريقيا في واشنطن، التي يلتقي فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن رؤساء دول أفريقية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن "التحرك الأخير فرض عقوبات على 4 من مواطني زيمبابوي وشركتين اتهمتهما بعلاقتهما برجل الأعمال كوداكواشي تاجويري الذي استهدفته واشنطن بعقوبات عام 2020 لتقديمه الدعم لقيادة زيمبابوي".