logo
العالم

كوريا الشمالية تؤكد "حقها" في استكشاف الفضاء

كوريا الشمالية تؤكد "حقها" في استكشاف الفضاء
صاروخ كوري يحمل قمرا صناعياالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
08 أغسطس 2025، 4:38 ص

أكدت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، حقها القانوني في استكشاف الفضاء الخارجي، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لمراجعة قانون تطوير الفضاء الذي وسّع نطاق مهمتها لتشمل القدرات الدفاعية.

أخبار ذات علاقة

زعيم كوريا الشمالية يريد "أقوى جيش في العالم"

زعيم كوريا الشمالية يريد "أقوى جيش في العالم"

 وبحسب "د ب أ"، أكد غانغ سونغ - تشول، عميد جامعة كيم إيل - سونغ، هذه النقطة في مقال نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية، مذكّرًا بالمراجعة البرلمانية لقانون تطوير الفضاء الخارجي في عام 2022.

وأكد غانغ أن هذه المراجعة وضعت الأساس القانوني لتسريع وتيرة صناعة الفضاء الخارجي، متعهدًا بدعم حق البلاد في استكشاف الفضاء من خلال رعاية المزيد من المواهب في قطاع قانون الفضاء، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

أخبار ذات علاقة

كشفتها الأقمار الصناعية.. كوريا الشمالية تبني أكبر سفينة حربية في تاريخها (صور)

كشفتها الأقمار الصناعية.. كوريا الشمالية تبني أكبر سفينة حربية في تاريخها (صور)

 وأضاف أن كوريا الشمالية بذلت جهودًا في مجال البحث والتثقيف بشأن قانون الفضاء، سعيًا منها "لمواءمة تطوير الفضاء الوطني مع القوانين الدولية والمحلية"، و"للحفاظ بشكل كامل على حقها القانوني في أن تصبح قوة فضائية عظمى".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أطلقت كوريا الشمالية قمرًا صناعيًا للاستطلاع العسكري، وتعهدت بإطلاق ثلاثة أقمار تجسس أخرى بحلول عام 2024. إلا أن هذه الخطط لم تتحقق، إذ فشلت محاولتها في إطلاق قمر صناعي في مايو/أيار من العام الماضي.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC