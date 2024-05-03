واشنطن بوست: ترامب قادر على إقناع الجمهوريين بتبنّي مواقف متطرفة

سلط مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على قدرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تشكيل وتغيير وجهات نظر الجمهوريين، ما يدفعهم في كثير من الأحيان إلى "تبنّي مواقف متطرفة".

وأظهر استطلاع جديد للرأي تزايد عدد الجمهوريين الذين يبدون استعدادًا لتبني مواقف متطرفة، لا سيما فيما يتعلق بالحصانة الرئاسية.

وأرجع المقال ذلك إلى جهود يبذلها ترامب في التأثير عليهم.

ويشير الاستطلاع إلى أن ما يقرب من نصف الجمهوريين المستطلعة آراؤهم يدعمون، الآن، فكرة حصول الرئيس على حصانة قانونية عن الإجراءات التي اتخذها أثناء وجوده في منصبه، رغم معارضتهم لمثل هذا الموقف في الماضي.

في الواقع، غيّر العديد من الجمهوريين وجهات نظرهم بشأن قضايا مثل الحصانة الرئاسية، وتمرد 6 يناير، بسبب تأثير ترامب.

وتكشف استطلاعات الرأي الأخيرة أن زيادة تأييد الجمهوريين للحصانة الرئاسية ليست نتيجة تغير مفاجئ في معتقداتهم، بل لأنهم يربطون القضية بترامب تحديدًا.