نتنياهو يبحث مع ترامب مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب في إيران لم تتضرر حتى الآن بعد الضربات الأخيرة، مشيرا إلى أنه يتابع ذلك عن كثب مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد أن تل أبيب "على أهبة الاستعداد لاحتمال محاولة إيران إعادة بناء برنامجها النووي".

وفي حوار أجراه مع قناة "آي 24 الإسرائيلية"، اعتبر نتنياهو أن "الشعب الإسرائيلي قرر أن بإمكانه حاليا أن يحقق الأمن والاستقرار والسلام"، مضيفا بشأن ولايته: "عندما أرى أنني أنجزت كل ما علي إنجازه وما زال لدي الكثير من المهام فسأستمر"، وفق قوله.

وأضاف نتنياهو للقناة العبرية أن هناك تحفظات عليه من اليسار واليمين، مستطردا: "لكن أنا من يقرر وكل قرار اتخذته كان صحيحا"، على حد تعبيره.

وحول الوضع في غزة، قال نتنياهو: "إن إسرائيل ستسمح لسكان القطاع الفارين من الحرب بالهجرة إلى الخارج".

وتابع: "أريد استعادة جميع الرهائن في إطار إنهاء الحرب وبشروط نحن من يحددها، وأعتقد أن الصفقة الجزئية أصبحت وراءنا وقد حاولنا مرارا لكن تبين أنهم يخدعوننا"، وفق قوله.