اغتيال نصر الله يوسع الفارق لصالح نتنياهو أمام غانتس

أظهر استطلاع حديث أجرته القناة 14 العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسع الفارق مع منافسه السياسي، العضو السابق في مجلس الحرب بيني غانتس.

يأتي ذلك، بعد اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.

كما اغتالت إسرائيل الكثير من قيادات حزب الله، عبر ضربات جوية وجهتها إلى لبنان أخيرا.

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وتوقع الاستطلاع، أن "يعيد اغتيال نصرالله الأغلبية لائتلاف نتنياهو بالكنيست في حال إجراء انتخابات".

ويتضمن ائتلاف نتنياهو، أحزابا يمينية متطرفة.

وكان غانتس استقال من مجلس الحرب، في يونيو/حزيران الماضي، احتجاجا على طريقة إدارة نتنياهو للحرب على قطاع غزة.