قتلى وجرحى في قصف مطعم بكراماتورسك الأوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أنّ قصفا صاروخيا طال، مطعما في وسط كراماتورسك، المدينة الكبيرة في شرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات.

وأعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو سقوط قتيلين و22 جريحاً على الأقلّ في القصف.

وجاء في منشور للوزير على تلغرام "قتل شخصان وجرح 22، بينهم طفل. تضرّر مطعم ومنازل عدّة"، مشيراً إلى احتمال وجود ضحايا آخرين عالقين تحت الأنقاض.

وكان حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو قد قال في تصريح للتلفزيون إنّ "صاروخين سقطا على مدينة كراماتورسك" وأصابا مطعماً في وسط المدينة "حيث كان هناك حشد كبير من المدنيين".

وقال بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك: "صاروخان سقطا على مدينة كراماتورسك وأصابا مطعما في وسط المدينة حيث كان هناك حشد كبير من المدنيين.. سنعمل الآن في موقع القصف وسنحدّد عدد الجرحى والقتلى المحتملين".

وكراماتورسك، المدينة التي كان عدد سكّانها قبل الحرب 150 ألف نسمة، هي آخر مدينة رئيسية تخضع لسيطرة كييف في شرق البلاد، وتقع على بُعد حوالي 30 كم عن خط الجبهة.