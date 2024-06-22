"فورين بوليسي": الصين تختبر صبر واشنطن بهجمات على سفن الفلبين

اعتبرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أنّ تصاعد هجمات الصين في المياه المتنازع عليها قبالة الساحل الفلبيني، تمثل اختبارا للخطوط الحمراء الأمريكية بشأن الدفاع عن الفلبين، حليفتها في المحيط الهادئ.

وقبل أيام اعترضت سفن خفر السواحل الصينية سفنًا فلبينية كانت تحاول إعادة إمداد بحارتها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، على بعد 100 ميل فقط من الساحل الغربي للأرخبيل.

وشبه رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية الهجوم الصيني بهجوم "القراصنة".

إجراءات صينية

ولأكثر من عقد من الزمان، كانت الصين تطالب بالسيطرة على مجمل بحر الصين الجنوبي الاستراتيجي، من خلال بناء جزر اصطناعية، وتجاهل القانون الدولي، ومطاردة سفن الدول الأخرى بمدافع المياه، وفقا للتقرير الأمريكي.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء الماضي في اتصال هاتفي مع نظيره الفلبيني أن التزام الولايات المتحدة الدفاعي مع مانيلا "صارم"، وذلك بعد أيام فقط من تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر على السياسة الأمريكية طويلة الأمد التي تقضي بأن أي هجوم على السفن الفلبينية في بحر الصين الجنوبي سيؤدي إلى تفعيل بند الدفاع المشترك في معاهدة 1951 بين البلدين.

لكن الولايات المتحدة لم تتابع الأمر باتخاذ إجراءات ملموسة.