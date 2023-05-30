تحاكي حربا شاملة.. الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات "اللكمة القاضية"
أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين بدء مناورة عسكرية موسعة تحاكي حربا شاملة في عدة جبهات، وتستمر أسبوعين.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إن "مناورات هيئة الأركان المشتركة التي اطلق عليها اسم اللكمة القاضية بدأت يوم (الإثنين) وتستمر حوالي أسبوعين، وستحاكي قتالًا متعدد المناطق والساحات في الجو والبحر والأرض وفي مجال السايبر، وسيتم خلالها فحص قدرة الجيش الإسرائيلي على الاستعداد لمعركة طويلة الأمد في عدة جبهات".
ووفق بيان الجيش الإسرائيلي "ستشارك في التدريبات قوات نظامية واحتياطية من جميع القيادات والأسلحة والأجنحة، وستتدرب القوات على التعامل مع التحديات والأحداث في عدة ساحات في الوقت نفسه.
وقال الجيش إن المواطنين سيشعرون بحركة للقوات العسكرية على الأرض وكذلك في البحر والجو، مشيرا إلى أن "المناورة تم التخطيط لها مسبقًا كجزء من جدول التدريب لعام 2023".
وأفادت تقارير أمنية، بأن إسرائيل تستعد لحرب في الجبهة الشمالية، ستسمى "حرب لبنان الأخيرة"، حيث ستغير "تل أبيب" قواعد اللعبة وستنتقل من الوضع الدفاعي إلى الوضع الهجومي المميت.
وذكرت هذه التقارير بأن "ما حصل في غزة سيحصل على جبهة عدو أخرى وبطريقة أكبر بكثير مما حصل في غزة.