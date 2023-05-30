تحاكي حربا شاملة.. الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات "اللكمة القاضية"

ووفق بيان الجيش الإسرائيلي "ستشارك في التدريبات قوات نظامية واحتياطية من جميع القيادات والأسلحة والأجنحة، وستتدرب القوات على التعامل مع التحديات والأحداث في عدة ساحات في الوقت نفسه.

وقال الجيش إن المواطنين سيشعرون بحركة للقوات العسكرية على الأرض وكذلك في البحر والجو، مشيرا إلى أن "المناورة تم التخطيط لها مسبقًا كجزء من جدول التدريب لعام 2023".

وأفادت تقارير أمنية، بأن إسرائيل تستعد لحرب في الجبهة الشمالية، ستسمى "حرب لبنان الأخيرة"، حيث ستغير "تل أبيب" قواعد اللعبة وستنتقل من الوضع الدفاعي إلى الوضع الهجومي المميت.