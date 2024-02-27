من هو آرون بوشنل الذي أحرق نفسه تضامناً مع غزة؟ (صور)

وقالت سيلينا نويز الكولونيل بالقوات الجوية الأمريكية في بيان: "عندما تحدث مأساة كهذه، يشعر بها كل فرد في القوات الجوية.. نعرب عن تعازينا العميقة لعائلة وأصدقاء الجندي بوشنل".

وآرون بوشنل جندي طيار في القوات الجوية الأمريكية، يبلغ من العمر 25 عاماً، وهو متخصص في عمليات الدفاع الإلكتروني.

حصل على البكالوريوس في هندسة البرمجيات من جامعة "ويسترن جوفرنرز" بولاية يوتا الأمريكية. ودرس علوم الحاسوب وحصل على شهادة في الأمن السيبراني في سبتمبر 2020 من جامعة ميريلاند.