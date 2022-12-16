إصابة 8 من الشرطة في انفجار سيارة جنوب شرق تركيا

ذكرت مصادر أمنية، أن ثمانية من أفراد الشرطة التركية أصيبوا اليوم الجمعة، عندما انفجرت قنبلة مزروعة في سيارة على جانب الطريق أثناء مرور حافلتهم على طريق سريع في إقليم ديار بكر في جنوب شرق البلاد.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن شخصين اعتقلا ويعتقد أنهما منفذا الانفجار.

وأضاف "وقع انفجار في سيارة متوقفة في الساعة 0510 صباحا (0210 بتوقيت غرينتش) أثناء اتجاه سيارة شرطة إلى العمل في ديار بكر".