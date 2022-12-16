إصابة 8 من الشرطة في انفجار سيارة جنوب شرق تركيا
ذكرت مصادر أمنية، أن ثمانية من أفراد الشرطة التركية أصيبوا اليوم الجمعة، عندما انفجرت قنبلة مزروعة في سيارة على جانب الطريق أثناء مرور حافلتهم على طريق سريع في إقليم ديار بكر في جنوب شرق البلاد.
وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن شخصين اعتقلا ويعتقد أنهما منفذا الانفجار.
وأضاف "وقع انفجار في سيارة متوقفة في الساعة 0510 صباحا (0210 بتوقيت غرينتش) أثناء اتجاه سيارة شرطة إلى العمل في ديار بكر".
لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.
وذكر مكتب حاكم ديار بكر أن القنبلة لم تسفر عن إصابات خطيرة، لكن تسعة كانوا على متن الحافلة المدرعة نقلوا إلى المستشفى لإجراء فحوصات.
وقالت المصادر، إن الانفجار وقع قرب سوق للماشية على بعد نحو عشرة كيلومترات جنوبي وسط ديار بكر، أكبر مدن المنطقة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.