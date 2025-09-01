ألمانيا ترفض تعليقات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا

رفض وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بشدة، اليوم الاثنين تعليقات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن خطط إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا.

ووصف الوزير الألماني بوريس بيستوريوس، تصريحات بيستوريوس بأنها "سابقة لأوانها"، لافتًا إلى أن فون دير لاين ليست مخولة لمناقشة هذه المسألة، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت فون دير لاين قد قالت في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، نُشرت يوم أمس الأحد، إن أوروبا تعد "خططاً دقيقة للغاية" لنشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا في إطار ضمانات أمنية لمرحلة ما بعد الصراع ستحظى بدعم أمريكي.

وذكرت فون دير لاين للصحيفة أمس الأحد أن الانتشار العسكري من المقرر أن يشمل عشرات الآلاف من القوات بقيادة أوروبية ودعم أمريكي يشمل أنظمة تحكم وسيطرة وأصول مراقبة واستطلاع.

لكن الوزير بيستوريوس قال للصحفيين خلال زيارة لمصنع حربي في مدينة كولونيا اليوم الاثنين، إن "هذه أمور لا تناقش قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أطراف كثيرة لها رأي في هذا الصدد".

ومضى قائلًا: "أعتقد أنه من الأفضل عدم التعليق على مثل هذه الاعتبارات بأي شكل من الأشكال أو تأكيدها، بصرف النظر عن حقيقة أن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك أي تفويض أو اختصاص على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بنشر القوات".