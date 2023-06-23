ذعر نووي في أوكرانيا.. وكييف تحذّر من تناول "أقراص اليود"
طمأنت وزارة الصحة الأوكرانية مواطنيها، وطلبت منهم عدم الذعر، وحذّرتهم من تناول أقراص اليود، بعد اتهام الرئيس فولوديمير زيلينسكي موسكو بالتحضير "لهجوم" على محطة زابوريجيا للطاقة النووية.
وقال الرئيس الأوكراني: "حصلت استخباراتنا على معلومات تفيد بأن روسيا تدرس سيناريو هجوم إرهابي على محطة زابوريجيا مع تسريب إشعاعات، لقد حضّروا كل شيء لذلك" الهجوم، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
ونفى الكرملين على الفور الاتهام ووصفه بأنه "كذبة".
وبُعيد تصريحات زيلينسكي، نشرت وزارة الصحة الأوكرانية على تطبيق "تلغرام" توصيات في حال وقوع حادث نووي، مذكرة أن تناول أقراص اليود ضروري فقط في حال وقوع حادث مؤكد.
وقالت الوزارة: "اقرأوا وشاركوا، لكن لا داعي للذعر، لا تقعوا في فخّ العدو"، وتابعت: "لم يقل الرئيس زيلينسكي شيئًا جديدًا، روسيا بلد إرهابي يمكن توقع أي شيء منه".
وفي بيان منفصل، اليوم الجمعة، حذّرت الوزارة الأوكرانية من التداعيات السلبية لأقراص اليود، قائلة إن "تناول يوديد البوتاسيوم عشوائيًا أمر خطير".
وشددت على أن جرعة زائدة منه قد تؤدي إلى "عواقب وخيمة" قد تسبب "حتى الموت".
واصطف الناس، الخميس، أمام بعض الصيدليات في كييف لشراء أقراص اليود، لكن الطوابير اختفت اليوم الجمعة.
وتهدف أقراص اليود إلى الوقاية من سرطان الغدة الدرقية في حال صدور انبعاثات مشعة ناتجة عن حادث نووي خطير.