ذعر نووي في أوكرانيا.. وكييف تحذّر من تناول "أقراص اليود"

طمأنت وزارة الصحة الأوكرانية مواطنيها، وطلبت منهم عدم الذعر، وحذّرتهم من تناول أقراص اليود، بعد اتهام الرئيس فولوديمير زيلينسكي موسكو بالتحضير "لهجوم" على محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وقال الرئيس الأوكراني: "حصلت استخباراتنا على معلومات تفيد بأن روسيا تدرس سيناريو هجوم إرهابي على محطة زابوريجيا مع تسريب إشعاعات، لقد حضّروا كل شيء لذلك" الهجوم، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

ونفى الكرملين على الفور الاتهام ووصفه بأنه "كذبة".