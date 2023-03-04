تقرير عبري: قانون "إعدام منفذي العمليات" قد يضاعف الهجمات المسلحة ضد إسرائيل

وصادق الكنيست قبل أيام على القانون والمقدم من حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، والذي يسمح للمحكمة العليا بـ"فرض عقوبة الإعدام على كل من يرتكب جريمة قتل على أسس قومية ضد الإسرائيليين".

تساؤلات إسرائيلية

وقال تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "القانون يثير تساؤلات حول إمكانية أن يخلق رادعًا للعمليات المسلحة التي ينفذها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين، علاوة على تأثيره على صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي".

وأوضح أن "كبار المسؤولين السابقين في جهاز الشاباك يعتقدون أن عقوبة الإعدام لن تكون رادعةً لمنفذي العمليات المسلحة، وقد تسبب أضرارًا كبيرة"، مبينًا أن التقديرات تشير إلى أن القانون سيؤدي لزيادة تلك الهجمات.

ونقل التقرير العبري عن أعضاء بارزين في الشاباك قولهم إنهم "يعارضون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات، خاصة وأن ذلك يؤثر على الصورة الديمقراطية لإسرائيل أمام المجتمع الدولي، وله أضرار جسيمة".

وحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإن "منفذ العملية المسلحة قد أجرى بالفعل تقديرًا في حساباته بأنه لن يفلت من العقاب حتى لو نجا بحياته، وبالتالي فإن مثل هذه العقوبة لن تخلق رادعاً له، خاصة وهو يعلم الثمن الذي سيدفعه".