روبيو يحذر من "عقوبات جديدة محتملة" على روسيا إذا لم يتم التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا
روبيو يلمّح إلى "عقوبات جديدة" على روسيا إذا فشلت مساعي السلام

ماركو روبيوالمصدر: رويترز
17 أغسطس 2025، 3:12 م

حذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، من "تداعيات" تشمل إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا.

وصرّح روبيو لشبكة "إن بي سي": "إذا لم نتمكن من بلوغ اتفاق في نهاية المطاف فستكون هناك تداعيات"، مضيفًا: "ليست تداعيات الحرب المستمرة فحسب، بل تداعيات كل تلك العقوبات المستمرة وعقوبات جديدة محتملة تضاف إليها".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستواصل محاولاتها لوضع سيناريو للمساعدة على إنهاء الحرب الروسية مع أوكرانيا، لكن ربما لا تتمكن من تحقيق ذلك.

وأضاف: "إذا لم يكن التوصل إلى السلام ممكنًا.. واستمرت الحرب، سيتواصل موت الناس بالآلاف.. قد يحدث ذلك للأسف، لكننا لا نريد ذلك" وفق تعبيره.

