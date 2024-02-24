الجيش الروسي يتسلم مسيّرات معززة بالذكاء الاصطناعي

كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات المسلحة الروسية تتسلم طائرات دون طيار يتم التحكم فيها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب الوزارة، فقد تفقّد شويغو مجموعة القوات الروسية "المركز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث استمع إلى تقارير من القائد وضباط المقر.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة: "أشار رئيس الدائرة العسكرية الروسية إلى دور الطائرات دون طيار خلال العملية الخاصة". وأضاف أنه من المخطّط تزويد القوات بطائرات دون طيار، يتمّ التحكم فيها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ ما سيزيد من كفاءة استخدامها..

ونقلت الوزارة عن شويغو قوله: "لقد وصلنا إلى هذا. لقد أصبح هذا سلاحًا خطيرًا إلى حد ما".